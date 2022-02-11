سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T09:05:26+0000
مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة بمصرع سائق حافلة صغيرة، وإصابة 11 راكبا كانوا معه على طريق (دغارة - شوملي) جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها أنقذت ١١ شخصا من داخل عجلة نوع (هونداي ستاركس) وانتشلت جثة سائقها بعد اصطدامها بعجلة نوع سورنتو على طريق دغارة - شوملي في حادث سير.

وأضاف البيان أن مفارز الإنقاذ في مركز الدغارة تمكنت من إخراج جثة المتوفي والمصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتأمين نقلهم إلى مستشفى الديوانية العام بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم لغرض تلقي العلاج .

related

غالبيتهم من مدينة الصدر.. مصرع وإصابة 24 شخصا بحوادث سير في بابل

Date: 2021-08-13 15:41:37
غالبيتهم من مدينة الصدر.. مصرع وإصابة 24 شخصا بحوادث سير في بابل

مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثين منفصلين في بابل

Date: 2021-04-24 13:03:25
مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثين منفصلين في بابل

بابل.. حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

Date: 2021-03-06 15:42:26
بابل.. حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

Date: 2021-05-01 17:25:09
مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

مصرع ضابط عراقي كبير وإصابة اثنين آخرين وجندي بحادث مروع

Date: 2021-09-12 09:08:19
مصرع ضابط عراقي كبير وإصابة اثنين آخرين وجندي بحادث مروع

بابل.. انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى يخلف أربع إصابات

Date: 2021-05-07 19:45:01
بابل.. انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى يخلف أربع إصابات

سقوط ضحية من الحشد الشعبي بتفجير شمالي بابل

Date: 2021-12-11 08:19:42
سقوط ضحية من الحشد الشعبي بتفجير شمالي بابل

حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي

Date: 2021-03-05 19:02:08
حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي