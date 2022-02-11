مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة بمصرع سائق حافلة صغيرة، وإصابة 11 راكبا كانوا معه على طريق (دغارة - شوملي) جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها أنقذت ١١ شخصا من داخل عجلة نوع (هونداي ستاركس) وانتشلت جثة سائقها بعد اصطدامها بعجلة نوع سورنتو على طريق دغارة - شوملي في حادث سير.

وأضاف البيان أن مفارز الإنقاذ في مركز الدغارة تمكنت من إخراج جثة المتوفي والمصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتأمين نقلهم إلى مستشفى الديوانية العام بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم لغرض تلقي العلاج .