سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع واصابة 10 اشخاص من أسرة واحدة بحادث حريق جنوبي العراق (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-05-07T08:45:00+0000
مصرع واصابة 10 اشخاص من أسرة واحدة بحادث حريق جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة أن فرقها انتشلت جثة شخص بينما تمكنت من إنقاذ تسعة آخرين جميعهم من أُسرة واحدة بعد احتراق دارهم في منطقة الجبيلة بمركز محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها تمكنت في مركز الجمهورية بإسناد فرقة إطفاء من الموانئ من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في المنزل بعد إنقاذ الأشخاص المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وانتشال جثة المتوفى وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن أن سبب الحادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية .

related

صور .. مجهولون اضرموا النار في مكتب البرلمان اقصى جنوبي العراق

Date: 2019-11-21 13:09:11
صور .. مجهولون اضرموا النار في مكتب البرلمان اقصى جنوبي العراق

استخدام "خاطئ" لمدفئة يودي بحياة طفلين في البصرة

Date: 2021-02-01 20:08:12
استخدام "خاطئ" لمدفئة يودي بحياة طفلين في البصرة

صور.. نيران تلتهم منزل أسرة بصرية وتخلف ضحية و7 إصابات

Date: 2020-12-21 15:41:17
صور.. نيران تلتهم منزل أسرة بصرية وتخلف ضحية و7 إصابات

اندلاع حريق في سوق شعبية وسط البصرة

Date: 2020-06-12 14:56:18
اندلاع حريق في سوق شعبية وسط البصرة

مقتل مطلوب وضبط مركز تجميل وهمي بداخله طبيب سوري جنوبي العراق

Date: 2020-09-12 09:54:26
مقتل مطلوب وضبط مركز تجميل وهمي بداخله طبيب سوري جنوبي العراق

الرد السريع تطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات في شمال البصرة

Date: 2021-02-25 20:20:48
الرد السريع تطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات في شمال البصرة

مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

Date: 2020-05-16 07:26:15
مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

جريحان احدهما ضابط بهجوم على نقطة للجيش وحريق هائل يلتهم سوقا شعبية في بغداد

Date: 2021-04-09 21:38:55
جريحان احدهما ضابط بهجوم على نقطة للجيش وحريق هائل يلتهم سوقا شعبية في بغداد