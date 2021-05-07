مصرع واصابة 10 اشخاص من أسرة واحدة بحادث حريق جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة أن فرقها انتشلت جثة شخص بينما تمكنت من إنقاذ تسعة آخرين جميعهم من أُسرة واحدة بعد احتراق دارهم في منطقة الجبيلة بمركز محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها تمكنت في مركز الجمهورية بإسناد فرقة إطفاء من الموانئ من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في المنزل بعد إنقاذ الأشخاص المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وانتشال جثة المتوفى وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن أن سبب الحادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية .