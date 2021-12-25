مصرع واصابة مدنيين بحوادث متفرقة في بغداد وجنوبي العراق

شفق نيوز/ افادت مصادر طبية وامنية عراقية، يوم السبت، بمصرع شخص جراء حادث سير، واصابة طفل ومدنيين اثنين بحوادث في ثلاث محافظات.

وقال مصدر طبي في محافظة الديوانية لوكالة شفق نيوز، ان "سائق دراجة نارية (ستوتة) لقي مصرعه جراء حادث مروري وسط مدينة الديوانية"، مشيرا الى انه "تم نقل جثته الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراء القانونية".

من جانب اخر، افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، بإصابة طفل في السابعة من العمر بطلق ناري طائش في رأسه، بقضاء قضاء الرفاعي وتم نقله إلى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج، مبيناً أن وضعه الصحي مستقر حالياً.

كما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بإصابة مدنيين اثنين جراء مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد على خلفية خلافات عشائرية.