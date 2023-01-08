مصرع واصابة ضابطين واستهدف منزل بعبوتين ناسفتين في حادثين بمحافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع ضابط وإصابة آخر بحادث سير جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ضابط برتبة مقدم لقي مصرعه وأُصيب آخر بحادث سير قرب مقبرة ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت جراء اصدام مركبة تقلهم مع اخرى ليلة أمس السبت.

وأضاف، ان "الضحية والمصاب من سكان ناحية القيارة في نينوى"، مشيرا الى "نقل جثة الضحية والمصاب الى مستشفى تكريت".

وتشهد صلاح الدين حوادث سير مستمرة جراء اهمال قواعد السلامة المرورية او ردائة منظومة الطرق.

وعلى صعيد آخر افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، باستهداف منزل بعبوتين ناسفتين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين استهدفوا منزل بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بعبوتين ناسفتين".

وبين المصدر، ان "إحدى العبوتين انفجرت، بينما الثانية فجرتها القوات الامنية صباح اليوم تحت السيطرة".