مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة اشخاص بحادث سير شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً لقي حتفه فيما أُصيب أربعة آخرون نتيجة حادث سير تصادم بين عجلة صالون ودراجة نارية نوع "تك تك" على طريق الشارع السياحي ضمن مقتربات قضاء الحسينية شمالي بغداد.

وفي حادث ثان اقدم مسلحون مجهولون على رمي قنبلتين يدويتين على احد منازل منطقة جسر ديالى القديم في بغداد دون انفجارهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استدعاء قوة امنية وقامت برفع القنبلتين دون حادث يذكر.