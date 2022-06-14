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مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير وهجوم مسلح في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-06-14T17:40:59+0000
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير وهجوم مسلح في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان في صلاح الدين ونينوى، اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين بحادث سير وهجوم مسلح وقعا في المحافظتين.

 وقال مصدر في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه، اليوم، وأصيب اخر بجروح بليغة جراء انقلاب  دراجة نارية في تقاطع حي المعلمين وسط قضاء سامراء، جنوب شرق المحافظة، مبينا الضحية والمصاب  كانا يستقلان الدراجة .

 وأضاف، ان جثة الضحية والمصاب تم نقلها الى مستشفى سامراء لاتخاذ الإجراءات الازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي نينوى، قال مصدر أمني، إن مدنياً يعمل عامل مولدة كهرباء اهلية أصيب بجروح عندما فتحوا مسلحون مجهولون النار عليه، بالقرب من المولدة التي يعمل بها، في بلدة بادوش غرب الموصل، مبينا ان المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وأوضح أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وباشرت في حملة امنية بحثا عن المنفذين، لافتا الى نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

 

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