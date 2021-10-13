سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع واصابة ثلاثة عمال بسقوط منزل والعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-10-13T06:59:04+0000
مصرع واصابة ثلاثة عمال بسقوط منزل والعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة بمحافظتين

شفق نيوز/أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأربعاء بمصرع واصابة ثلاثة عاملين بسقوط منزل في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عاملا لقي حتفه وأُصيب أثنان آخران بجروح خلال عملية تهديم منزل قديم في قرية (السندية) 8 كم شمال غرب قضاء الخالص.

وأضاف أن "الدفاع المدني هرع إلى مكان الحادث واستعان بالية حفارة لانتشال جثة الضحية التي مازالت تحت الأنقاض".

في غضون ذلك أفاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الأربعاء بالعثور على جثة رجل متوفٍ في أحد المنازل في قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة رجل متوفٍ في أحد المنازل في حي الجمهورية في طوز خرماتو تحت ظروف غامضة.

وأضاف أن الفحوصات الأولية اثبتت أن سبب الوفاة ربما يعود لازمة قلبية.

related

مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

Date: 2020-10-08 11:02:32
مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:28:26
انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين

Date: 2020-11-07 11:29:46
الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين

ديالى تنفجر بوجه صلاح الدين وتطالبها بإنهاء "اوكار الموت"

Date: 2020-08-31 09:42:42
ديالى تنفجر بوجه صلاح الدين وتطالبها بإنهاء "اوكار الموت"

مصرع مدنيين واستهداف منزل صحفي بقنبلة في حادثين بديالى

Date: 2021-09-04 07:34:58
مصرع مدنيين واستهداف منزل صحفي بقنبلة في حادثين بديالى

مجهولون يقتلون مدنيا وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في بغداد وصلاح الدين

Date: 2021-04-09 10:16:57
مجهولون يقتلون مدنيا وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في بغداد وصلاح الدين

تحرير طفل مختطف ونجاة طبيب من محاولة اغتيال في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-02-05 07:55:10
تحرير طفل مختطف ونجاة طبيب من محاولة اغتيال في محافظتين عراقيتين

"الأمن والدفاع" تقترح استخداما دائما للطائرات المسيرة لمواجهة داعش في العراق

Date: 2021-09-14 12:01:19
"الأمن والدفاع" تقترح استخداما دائما للطائرات المسيرة لمواجهة داعش في العراق