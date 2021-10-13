مصرع واصابة ثلاثة عمال بسقوط منزل والعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة بمحافظتين

شفق نيوز/أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأربعاء بمصرع واصابة ثلاثة عاملين بسقوط منزل في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عاملا لقي حتفه وأُصيب أثنان آخران بجروح خلال عملية تهديم منزل قديم في قرية (السندية) 8 كم شمال غرب قضاء الخالص.

وأضاف أن "الدفاع المدني هرع إلى مكان الحادث واستعان بالية حفارة لانتشال جثة الضحية التي مازالت تحت الأنقاض".

في غضون ذلك أفاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الأربعاء بالعثور على جثة رجل متوفٍ في أحد المنازل في قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة رجل متوفٍ في أحد المنازل في حي الجمهورية في طوز خرماتو تحت ظروف غامضة.

وأضاف أن الفحوصات الأولية اثبتت أن سبب الوفاة ربما يعود لازمة قلبية.