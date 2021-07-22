مصرع أم وابنتها والعثور على جثة امرأة في نينوى وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمصرع أم وابنتها بحادث سير مروع في محافظة نينوى، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة امرأة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة وابنتها من سكنة قضاء تلعفر، لقيتا مصرعهما بحادث سير مروع على طريق الموصل – الشرقاط.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

فيما ذكر مصدر امني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية الجثة عليها اثار خنق وتعذيب ومقيدة اليدين والقدمين، مرمية في احد مبازل منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وبينت انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابساته.