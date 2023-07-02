مصرع ميكانيكي سيارات بحادث دهس بكرميان وإصابة شخص برصاص شقيقه ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع ميكانيكي سيارات "فيتر" نتيجة حادث سير في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، في وقت أصيب فيه شخص بطلق ناري نتيجة شجار مع شقيقه ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين شقيقين تطورت الى استخدام أحدهما سلاحاً نوع مسدس، واطلق الرصاص على شقيقه وأصابه بثلاث اطلاقات استقرت بمنطقة الصدر، في منطقة الاعظمية ببغداد.

وأضاف أن مطلق النار لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد آخر، افاد مصدر امني في كرميان بمصرع شاب يعمل في محل تصليح سيارات "فيتر" بحادث دهس في قرية صالح اغا التابعة لناحية قوره تو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الشاب "الفيتر "تولد 2002 وتعرض للدهس من قبل سائق شاحنة امام محله اثناء قيامه بتصليح احدى السيارات.

وأشار الى السلطات الامنية اعتقلت سائق الشاحنة وفق المادة 24 من قانون المرور.