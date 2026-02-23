مصرع موظف بلدية وإصابة آخر بحادث سير في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت بلدية الصقلاوية بمحافظة الأنبار، اليوم الاثنين، مصرع أحد موظفيها وإصابة آخر بحادث سير تعرّض له صهريج تابع للبلدية أثناء تأدية مهامهما الرسمية.

وذكرت البلدية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع على طريق خارجي خلال تنفيذ واجب مهني، حيث تعرّضت عجلة الصهريج لأضرار جسيمة في مقدمتها، ما أدى إلى وفاة أحد الموظفين في موقع الحادث، فيما أُصيب آخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى الفلوجة التعليمي، ويرقد حالياً في حالة حرجة تحت العناية الطبية.

وأظهرت صور من موقع الحادث تضرر الجزء الأمامي للعجلة بشكل كبير، مع تسرب المياه من خزان الصهريج وانتشار حطام على الطريق، فيما حضرت الجهات المختصة إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.