مصرع موظف بانفجار ناسفة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع موظف في الصحة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية آمرلي شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة موضوعة في بستانه في قرية (جرداغلي)"، مبينا أن "الضحية يعمل موظفا في المركز الصحي في قرية (جرداغلي) شمالي قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين".

وأضاف ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي في طوز خرماتو فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتحوي أطراف قرية جرداغلي والمناطق المحيطة بؤرا خفية لداعش وتحركات يومية لعناصر التنظيم تحاول استهداف المدنيين والقطعات الأمنية.