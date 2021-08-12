سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع موظف بانفجار ناسفة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T09:22:02+0000
مصرع موظف بانفجار ناسفة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع موظف في الصحة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية آمرلي شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة موضوعة في بستانه في قرية (جرداغلي)"، مبينا أن "الضحية يعمل موظفا في المركز الصحي في قرية (جرداغلي) شمالي قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين".

وأضاف ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي في طوز خرماتو فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتحوي أطراف قرية جرداغلي والمناطق المحيطة بؤرا خفية لداعش وتحركات يومية لعناصر التنظيم تحاول استهداف المدنيين والقطعات الأمنية.

related

بعد تعرضه لهجوم بناسفة.. الحشد الشعبي: قواطعنا تحت السيطرة في صلاح الدين

Date: 2021-06-18 09:50:27
بعد تعرضه لهجوم بناسفة.. الحشد الشعبي: قواطعنا تحت السيطرة في صلاح الدين

صلاح الدين.. عبوة ناسفة تودي بحياة مسؤول في الحشد الشعبي

Date: 2020-07-30 12:03:08
صلاح الدين.. عبوة ناسفة تودي بحياة مسؤول في الحشد الشعبي

قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

Date: 2019-07-09 11:58:53
قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

Date: 2021-01-28 15:44:57
تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

تدمير أنفاق وإحباط تسلل لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-12-20 08:24:57
تدمير أنفاق وإحباط تسلل لداعش في صلاح الدين

انفجار جديد يضرب رتلاً للتحالف الدولي في الأنبار

Date: 2021-05-10 19:19:54
انفجار جديد يضرب رتلاً للتحالف الدولي في الأنبار

4 جرحى بانفجار على دورية للجيش في صلاح الدين

Date: 2020-11-18 20:43:21
4 جرحى بانفجار على دورية للجيش في صلاح الدين

بمحافظتين .. إصابة شاب أنقذ امرأة وابنتها من كلب "مسعور" وانتشال جثة مسنة

Date: 2021-05-28 09:36:08
بمحافظتين .. إصابة شاب أنقذ امرأة وابنتها من كلب "مسعور" وانتشال جثة مسنة