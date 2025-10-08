مصرع منتسب بانفجار "عنقودي" وإصابة طفلة بشاشة إعلان انتخابي في محافظتين

شفق نيوز- ذي قار/ نينوى

أفاد مصدران أمنيان في ذي قار ونينوى، يوم الأربعاء، بمصرع عنصر بالدفاع المدني أثناء تفكيكه ذخيرة عنقودية وإصابة طفلة بجروح بليغة، إثر اصطدامها بشاشة إعلانات للانتخابات في حادثين منفصلين بالمحافظتين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً في الدفاع المدني بمحافظة ذي قار لقي مصرعه جراء انفجار ذخيرة عنقودية أثناء محاولته تفكيكها في إحدى المناطق الصحراوية جنوب مدينة الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "الفريق الذي تعرض للحادث كان ضمن فرق الدفاع المدني المكلفة بعمليات التنقيب عن النفط في المنطقة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أخر، للوكالة، بأن "طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، أصيبت، بجروحٍ بليغة في الرأس نتيجة اصطدامها بشاشة إعلانات إلكترونية مخالفة للتعليمات في شارع الدركزلية شرقي مدينة الموصل".

وأوضح أن "الطفلة كانت برفقة عائلتها في نزهة داخل أحد المنتزهات القريبة، وأثناء مرورهم في شارع الدركزلية، أخرجت رأسها من نافذة المركبة لتصطدم مباشرةً بشاشة إعلانات انتخابية منصوبة على مقربة من الشارع".

وأكد المصدر، للوكالة، أن "الاصطدام تسبب بإصابة الطفلة بجروحٍ بليغة في الرأس أثّرت على الدماغ، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج".

وبحسب المصدر، فإن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجهة المسؤولة عن نصب الشاشة دون الالتزام بمسافات الأمان القانونية"، مشيراً إلى أن "العديد من سكان الموصل أعربوا عن استيائهم من انتشار شاشات الدعاية الانتخابية في أماكن غير آمنة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات فورية لإزالتها وضمان سلامة المواطنين".