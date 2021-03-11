مصرع منتسب بمكافحة المتفجرات أثناء تفكيكه عبوة اعدت لاستهداف التحالف الدولي

شفق نيوز/ لقي عنصر في مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الديوانية مصرعه، وأصيب اخر الخميس، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن العبوة كانت مزروعة على الطريق الرابط بين الديوانية وبغداد، مجهزة على ما يبدو لاستهداف ارتال امدادات التحالف الدولي.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

ويتولى التحالف الدولي تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها وكذلك تقديم الإسناد الجوي في الحرب ضد فلول تنظيم "داعش".