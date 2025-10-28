مصرع منتسب بالجيش العراقي ومقتل وإصابة 3 أشخاص بسبب "المشيخة"

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

أفاد مصدران أمنيان، مساء الثلاثاء، بمصرع منتسب في الجيش العراقي بالعاصمة بغداد، ومقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري عنيف جنوبي محافظة ميسان.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بـ"مصرع منتسب في الجيش الفرقة السابعة نتيجة تعرضه الى حادث دهس اثناء التحاقه الى مقر عمله ضمن منطقة عرب طاحوس في قضاء ابي غريب من قبل عجلة نوع (بيك اب) مسرعة قبل أن يتم القبض على صاحبها".

وفي ميسان، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بإن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين في قضاء المجر الكبير جنوبي مدينة العمارة، واستخدمت فيه اسلحة متوسطة"، لافتا إلى ان "النزاع العشائري أدى لمقتل؛ شخصين اثنين وإصابة شخص ثالث بجروح".

وبين المصدر، ان "دوافع اندلاع النزاع العشائري هي كبارية العشيرة ( المشيخة)، حيث أن القوات الامنية تمكنت من السيطرة على النزاع بالقوة وملاحقة المتسببين به".