مصرع منتسبين وإصابات واعتقال أجانب.. يوم أمني مضطرب في 4 محافظات

شهدت محافظات بغداد وكركوك والأنبار وديالى، يوم السبت، خمس حوادث مختلفة تمثلت بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم منتسبا أمن، فضلاً عن حادثة طعن ومحاولة انتحار، إلى جانب اعتقال سبعة أجانب حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية.

ففي بغداد أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بـ"تعرض مواطن للطعن في قضاء أبو غريب من قبل شخص مجهول الهوية يرتدي الزي العسكري ومعه شخص آخر".

ووفقاً للمصدر، فقد أسفر الحادث عن "إصابة المواطن بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال أحد المتهمين، ولاذ المتهم الثاني بالفرار، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي العاصمة أيضاً، "تعرض عامل إلى صعقة كهربائية أودت بحياته عقب سقوطه من مكان مرتفع داخل مول العراق (قيد الإنشاء) في منطقة الدورة"، بحسب المصدر.

ومن بغداد إلى الأنبار، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة عن "مصرع المفوض فلاح أصفيان أحمد عبد الله العبيدي، والمفوض نبراس خصير حمد إبراهيم المحلاوي، منسوبين فوج طوارئ الأنبار الرابع والذين وافتهم المنية إثر حادث سير مؤسف أثناء التحاقهم للواجب".

أما في كركوك، فقد كشف مصدر في شرطة المحافظة للوكالة عن "إحباط الشرطة المجتمعية محاولة انتحار فتاة بالقفز من أعلى جسر في منطقة القورية، بعد التحدث معها وتهدئة الموقف بحضور ذويها والاستماع إلى أسباب أزمتها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها".

والمحطة الأخيرة في ديالى، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية "القبض على سائق عجلة معه سبعة أجانب كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية مختبئين داخل العجلة التي تم ضبطها".

وأكدت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز "تسليم الأجانب مع السائق والعجلة إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".