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مصرع 7 منتسبين من قوات حرس الحدود بحادث سير مروع قرب كربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T10:30:00+0000
مصرع 7 منتسبين من قوات حرس الحدود بحادث سير مروع قرب كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بمصرع سبعة منتسبين بحادث سير مروع قرب مدينة كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن سبعة منتسبين من قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة لقوا حتفهم بحادث سير على طريق النخيب إثر اصطدام مركبتهم العسكرية ب (حادلة) تبليط اثناء توجههم الى محكمة كربلاء.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق من اليوم بمصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع على الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وقال الشهود وكالة شفق نيوز، إن " حادث سير مروع وقع بين عجلتين نوع (ستاركس وصالون) في منطقة الگطيعة على الطريق الدولي السريع الرابط بين المثنى وذي قار"، لافتين إلى أن " الحادث كان بسبب انفجار إطار العجلة (ستاركس)".

وتابعوا، أن " الحادث أدى لمصرع 6 زائري الأربعينية وإصابة 4 آخرين بجروح غالبيتهم من محافظة البصرة ".

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