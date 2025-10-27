مصرع "معالج متفجرات" بانفجار جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بان شخصاً يعمل معالج متفجرات لقي مصرعه إثر انفجار لغم في محافظة البصرة، اقصى جنوب العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "معالج المتفجرات المفوض في مديرية الدفاع المدني بالبصرة جبار كاظم صبيح، توفي إثناء تأدية واجب المسح الميداني لمنطقة خضر الماي".

وأضاف أن "صبيح، توفي جراء انفجار لغم أثناء المسح في المنطقة"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وأمس الأحد، شهد مستودع البرجسية رقم 1، النفطي في محافظة البصرة، اندلاع حريق كبير نتيجة لانفجار أحد التوربينات، فيما تمكنت بعدها فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق إلا أنه أسفر عن سقوط مصابين وقتلى.