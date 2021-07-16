مصرع مسؤول بحماية محافظة صلاح الدين وإصابة آخرين بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم مسؤول بحماية صلاح الدين جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع جنوبي مدينة الناصرية على الطريق الدولي السريع عن نقطة التقاء الحدود الفاصلة لدى محافظتي (ذي قار والبصرة)، بين عجلتين نوع ( تريلة وجيب شيروكي)".

وبين المصدر، أن " الحادث أدى لمصرع مسؤول بحماية محافظ صلاح الدين، وإصابة شخصين من ذات المحافظة، بالإضافة لإصابة مواطن من اهالي الناصرية.

واضاف، ان "المصابين وجثة المتوفى تم نقلهم إلى المشفى والطب العدلي في محافظة البصرة لإكمال الإجراءات القانونية لهم، كونها الأقرب لمكان الحادث".