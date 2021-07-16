سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع مسؤول بحماية محافظة صلاح الدين وإصابة آخرين بحادث مروع جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-16T11:13:35+0000
مصرع مسؤول بحماية محافظة صلاح الدين وإصابة آخرين بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم مسؤول بحماية صلاح الدين جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع جنوبي مدينة الناصرية على الطريق الدولي السريع عن نقطة التقاء الحدود الفاصلة لدى محافظتي (ذي قار والبصرة)، بين عجلتين نوع ( تريلة وجيب شيروكي)".

وبين المصدر، أن " الحادث أدى لمصرع مسؤول بحماية محافظ صلاح الدين، وإصابة شخصين من ذات المحافظة، بالإضافة لإصابة مواطن من اهالي الناصرية.

واضاف، ان "المصابين وجثة المتوفى تم نقلهم إلى المشفى والطب العدلي في محافظة البصرة لإكمال الإجراءات القانونية لهم، كونها الأقرب لمكان الحادث".

 

related

"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية

Date: 2021-05-28 09:08:38
"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية

تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

Date: 2019-11-14 13:54:22
تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

Date: 2021-03-12 14:47:28
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

ضحيتان وأكثر من 50 جريحا حصيلة جديدة لإشتباكات الناصرية

Date: 2020-11-27 15:10:59
ضحيتان وأكثر من 50 جريحا حصيلة جديدة لإشتباكات الناصرية

وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب تكريت وخلل فني بطائرة عودته

Date: 2020-05-16 14:22:50
وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب تكريت وخلل فني بطائرة عودته

هجوم صاروخي يستهدف مصفى للنفط في صلاح الدين

Date: 2020-11-29 16:25:58
هجوم صاروخي يستهدف مصفى للنفط في صلاح الدين

حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي

Date: 2021-03-05 19:02:08
حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي

تطور "مروّع" بالناصرية.. متظاهرون ينهالون طعناً بالسكاكين على أفراد شرطة

Date: 2021-02-23 17:44:06
تطور "مروّع" بالناصرية.. متظاهرون ينهالون طعناً بالسكاكين على أفراد شرطة