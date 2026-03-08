مصرع مدني وإصابة 4 بحادث سير مروع شرقي ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع مدني وإصابة أربعة آخرين جراء حادث سير مروع وقع قرب معسكر تدريب كركوش على طريق بلدروز – مندلي شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن وفاة شخص هو سائق تكسي، فيما أصيب في الحادث ضابطان اثنان بالجيش العراقي برتبة عقيد، بالإضافة إلى منتسب آخر وسائق آخر".

وأضاف أن "الجهات المعنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".