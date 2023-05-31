مصرع مدني وإصابة مزارع بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران في، يوم الأربعاء، بمصرع مدني وإصابة مزارع بحادثين منفصلين في المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي حتفه بتصادم مركبة مع دراجة نارية على طريق جبارة - خانقين قرب قرية كهريزه 115 كم شمال غرب بعقوبة".

واضاف، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى مسلسلا يوميا للحوادث المرورية لاسباب عدة ابرزها الاهمال ورداءة الطرق.

من جانبه قال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعا أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية (الخوالص) 18 كم جنوب ناحية بهرز الواقعة جنوب مدينة بعقوبة".

واضاف اللهيبي، أن "الانفجار هو الثاني خلال 24 ساعة بعد اصابة مزارع آخر وفي نفس القرية"، مشيرا إلى ان "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث".

وتتعرض مناطق ناحية بهرز جنوب بعقوبة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.