مصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب آخر بتصادم عجلة مع شاحنة في قضاء الخالص15 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي والمصاب الى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتزداد حوادث السير يوماً بعد آخر بسبب السرعة الفائقة ورداءة الطرق، حيث سجلت فجر اليوم محافظة بابل حادث سير مروع راح ضحيته 13 شخصاً من كادر مدرسة واحدة.

كما اعلن الحشد الشعبي اليوم السبت عن تعرض منتسبين في مديرية الطبابة الى حادث سير في قضاء الرطبة غربي الانبار راح ضحيته 4 منتسبين و5 جرحى.