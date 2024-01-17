مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث متفرقة في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم موظف بحوادث متفرقة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني في كركوك وكالة شفق نيوز، أن "موظفاً في الكهرباء لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية خلال اعمال صيانة في اطراف ناحية الزاب الاسفل جنوب غربي كركوك"، موضحاً ان "الموظف يبلغ من العمر 49 عاما وتم نقل جثته الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى اصيب 4 شبان بحادثي سير بتصادم دراجتين ناريتين على طريق الخالص - كركوك 25 كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار الى ان "السلطات الأمنية والمرورية اتخذتا الإجراءات اللازمة".

من جهته، افاد مصدر امني في صلاح الدين، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين بحادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدنيا لقي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران جراء تصادم عجلة صغيرة مع شاحنة على طريق كركوك - تكريت قرب قرية النوافل".

وأضاف، أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في حين فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".