مصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال أربعة سوريين في كركوك

شفق نيز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، بأن عملية أمنية جنوبي المحافظة أسفرت عن اعتقال أربعة سوريين وعراقي كان ينقلهم، بالإضافة إلى وقوع حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوة الأمنية تلقت معلومات حول وجود أربعة أشخاص يحملون الهوية السورية ويستقلون سيارة نوع تويوتا حمراء اللون يقودها عراقي من أهالي محافظة ديالى. قامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة، وخلال المطاردة، اصطدمت السيارة بسيارة أخرى نوع تشارجر.

وبين، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، ولكن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال السوريين الأربعة وسائقهم العراقي بتهمة مخالفة شروط الإقامة وعدم استحصال الموافقات القانونية للدخول إلى البلاد، مشرا الى نقل المعتقلين إلى مقر الاحتجاز للتحقيق معهم.

وفي حادث منفصل، قال المصدر، للوكالة، إن صاحب سيارة نوع تشارجر كان يقود بسرعة عالية وقام بدهس مدني يُدعى حسن علي بينما كان يعبر الشارع باتجاه شقق الأرز بحي الواسطي جنوب كركوك، مما أدى إلى وفاة المدني بسبب شدة الحادث. وتم القبض على صاحب السيارة، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

كما أضاف المصدر أن حادث سير آخر وقع على طريق داقوق – طوز خورماتو بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بسيارتين. تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.