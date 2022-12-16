مصرع مدني وإصابة اخر بحادثين منفصلين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين بمصرع مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز؛ ان مدنيا اصيب بجروح بليغة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مرافق له في سيارته الشخصية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر؛ أن المصاب يعمل سائق اجرة وأن من حاول اغتياله زميل له (سائق) لأسباب ودواعي غامضة حتى الان، مشيرا الى نقل المصاب الى مستشفى بعقوبة فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث..

وفي صلاح الدين افاد مصدر امني اخر بمصرع مدني جراء حادث سير في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن رجلا لقي مصرعه بتصادم مركبته مع مركبة أخرى على طريق (البو طعمة) في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد محافظات عدة حوادث سير مرعبة لأسباب عدة منها رداءة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.