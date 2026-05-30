مصرع مدني والإطاحة بعصابة "نصب واحتيال" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بمصرع مدني بحادث سير قرب قضاء الخالص، فيما تمكن الأمن العراقي من الإطاحة بعصابة تمتهن "النصب والاحتيال" في بعقوبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه أثر تعرضه لحادث "دهس" من قبل سيارة مسرعة نوع "تاهو"، أثناء عبوره طريق بغداد-كركوك قرب قضاء الخالص.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الإطاحة بعصابة تمتهن "النصب والاحتيال" بحق أصحاب المحال التجارية في قضاء بعقوبة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإطاحة بالعصابة جاء بعد ورود عدة شكاوي عن تكرار حوادث النصب والاحتيال في منطقة شفته، والتي كانت تستهدف أصحاب محال بيع الأجهزة الكهربائية من خلال استدراجهم بطرق احتيالية متشابهة".

ودعت قيادة شرطة ديالى، المواطنين، لاسيما أصحاب المحال التجارية، إلى "توخي الحذر وعدم التعامل مع الأشخاص المجهولين أو إتمام أي عمليات بيع وتسليم للبضائع قبل التحقق من صحة المعلومات والهوية، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، حفاظاً على أموالهم وممتلكاتهم ومنعاً لوقوعهم ضحية لعمليات النصب والاحتيال".