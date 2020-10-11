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مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2020-10-11T11:46:50+0000
مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان يوم الاحد بمصرع شاب جراء حادث مروري في صلاح الدين واختطاف طفل وسط بعقوبة.

 وقال مصدر امني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، ان شابا لقي مصرعه جراء حادث اصطدام مروي في الطريق الرابط بين بين قضاءي الدور وسامراء جنوب شرقي المحافظة.

واضاف ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات الامنية اجراءاتها التحقيقية والقانونية حيال الحادث".

وفي ديالى افاد مصدر في الشرطة باختطاف طفل من سوق مدينة بعقوبة كان برفقة والدته من قبل مجهولين بحادث جنائي بحسب التأكيدات الامنية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطفل يبلغ من العمر 12 سنة تم خطفه من قبل سائق تكسي مجهول اثناء استيقافة من قبل والدته في شارع الطابو قضاء بعقوبة قرب الحرير مول  وان الاجهزة الامنية تواصل ملاحقة الخاطف في عموم مناطق ديالى".

واكد المصدر "فرض اجراءات امنية مشددة وتكثيف التواجد الامني في منطقة "بعقوبة الجديدة" بحثا على الطفل المختطف والتي لازالت تفاصيله غامضة حتى الان".

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