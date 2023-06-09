مصرع مدني واختطاف آخر بدوافع مجهولة في صلاح الدين

شفق نيوز /أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع مدني بحادث سير واختطاف آخر بحادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه بحادث سير في اطراف تكريت"، مبيناً أن "جثة الشاب نقلت للطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي السياق ذاته أوضح المصدر ان "مسلحين مجهولين اختطفوا، مساء اليوم، شاباً في منطقة الحويش شمال غربي سامراء واقتادوه الى جهة مجهولة"، مبيناً أن "أسباب الاختطاف مجهولة حتى الآن ولا يعلم ان كانت إرهابية او دوافع أخرى".