مصرع مدني بصعقة كهربائية في ديالى والعثور على صواريخ ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع مدني بصعقة كهربائية في اطراف قضاء الخالص، فيما عثرت الشرطة الاتحادية على صواريخ ومتفجرات في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً خمسينياً لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية بجهاز السخان الكهربائي في منطقة الاسود التابع لقضاء الخالص ١٥ كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن الجثة تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء الأول بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، وبناءً على معلومة استخبارية، عثرت على كدس للأعتدة مدفون في إحدى الفضاءات في منطقة الخنساء جنوب شرقي بغداد.

وبينت أن الكدس يضم 16 صاروخاً نوع RBG7 ضد الاشخاص، و13 صاروخ RBG7 ضد الدروع، و42 إطلاقة احادية عيار23 ملم، وحشوتي قاذفة، مشيرة الى إتلافها من قبل هندسة ميدان الفرقة.