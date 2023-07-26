مصرع مدني بحادث سير والعثور على جثة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع شاب جراء حادث سير، والعثور على جثة شاب مقتول داخل منزله في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه جراء انقلاب مركبته على طريق ناحية كنعان (18كم شرق بعقوبة)"، مبيناً أن "جثة الضحية نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب مواليد 1995 مقتولاً داخل منزله بإطلاقة نارية في الرأس، ضمن قرية (قاية) في أطراف قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأشار المصدر، إلى أن "أسباب الحادث ما تزال مجهولة وقيد التحقيق"، لافتاً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لكشف أسباب الحادث وملابساته".