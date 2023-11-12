مصرع مدني بحادث سير بين ديالى وكوردستان والعثور على جثة رجل بمنزله في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، يوم الأحد، مصرع مدني بحادث سير بين ديالى واقليم كوردستان والعثور على جثة رجل بمنزله في صلاح الدين.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه بحادث اصطدام دراجته النارية مع عجلة أخرى على طريق خانقين - كلار".

واضاف، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

في السياق، افاد مصدر امني في صلاح الدين بالعثور على جثة رجل ستيني متوفي داخل منزله بظروف غامضة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن عثرت على جثة رجل ستيني متوفي داخل منزله في أطراف مدينة طوزخورماتو شرقي صلاح الدين"، مبينا ان "الرجل يعيش وحيدا وأن الوفاة مضى عليها 4 ايام بحسب تقديرات طبية اولية".

وأضاف، ان "جثة الرجل نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".