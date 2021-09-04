مصرع مدنيين واستهداف منزل صحفي بقنبلة في حادثين بديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر محلي يوم السبت بمصرع اثنين من المدنيين بحادث سير على طريق كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلا وامرأة من سكان قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى لقيا مصرعهما بحادث سير على طريق بغداد-كربلاء. اثناء توجههم لزيارة العتبات المقدسة.

وأضاف أن "جثتي الضحيتين تم نقلهما إلى ديالى وتسليمها لذويهما".

وعلى صعيد آخر أشار المصدر إلى استهداف منزل صحفي بقنبلة يدوية في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين ألقوا رمانة يدوية على منزل مراسل وكالة بغداد اليوم علي الحسيني ما ألحق أضرارا مادية دون أي إصابات أو خسائر بشرية"

ووفقا للمصدر فإن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث والتحري عن منفذي الهجوم".