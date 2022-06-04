مصرع محامٍ واصابة شخص آخر بحادثٍ قرب سيطرة امنية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع محامٍ واصابة شخص آخر بجروح خطيرة اثر حادث سير قرب احدى نقاط التفتيش الامنية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة كان يستقلها شخصين انقلبت اكثر من مرة واشتعلت النيران فيها قرب سيطرة الصقور، غربي بغداد، ما أسفر عن مصرع شخص يعمل محامياً في محكمة الفلوجة واصابة شخص اخر كان برفقته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية هرعت الى مكان الحادث، وقامت باطفاء الحريق ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته وكشف تفاصيله".