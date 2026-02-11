مصرع فتاة اختناقاً وطفل دهساً في حادثين ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع فتاة وطفل في حادثين منفصلين بالعاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بسبب حريق اندلع داخل منزلها ضمن منطقة البنوك شرقي بغداد".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية قامت بانتشال الجثة وإخماد النيران"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث نتيجة تماس كهربائي".

وفي بغداد أيضاً، أبلغ المصدر بـ"مصرع طفل يبلغ 7 سنوات نتيجة تعرضه لحادث دهس مميت من قبل عجلة مسرعة ضمن منطقة الرئاسة شرق العاصمة".

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المسبب بالحادث مع مركبته وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية".