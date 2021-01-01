مصرع عنصر أمني عراقي بانفجار "عرضي" داخل منزله ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إبلاغاً ورد من المواطنين بسماع دوي انفجار داخل احد المنازل في حي الميكانيك بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، وعلى الفور توجهت قوة امنية وبعد البحث والتفتيش تبين أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية".

وبين المصدر أن "القوة الأمنية وجدت شخصين داخل المنزل أحدهما منتسب في فرقة الرد السريع وقد فارق الحياة جراء الانفجار، والآخر أصيب بجروح"، مشيرا الى ان "الحادث عرضي وليس بدوافع جنائية".

وتشهد العديد من المدن العراقية حوادث عرضية جراء العبث أو سوء استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، وعادة ما تؤدي هذه الحوادث الى خسائر بشرية ومادية.