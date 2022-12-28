مصرع عنصرين من الشرطة وإصابة ثالث بجروح بانقلاب عجلة تقلهم في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع واصابة ثلاثة منتسبين من الشرطة بحادث سير، غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منتسبين اثنين من الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب ثالث نتيجة انقلاب مركبتهم العسكرية على الخط السريع بمنطقة الرضوانية، غربي بغداد".

وأضاف المصدر ان "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثتي القتيلين الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمهما الى ذويهما، فيما تم سحب العجلة المتضررة الى مركز أمني قريب".