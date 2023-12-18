مصرع "عقيد" وإصابة آخرين بسقوط طائرة للجيش العراقي وهجوم "داعشي" يستهدف الشرطة في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، ليل الاثنين - الثلاثاء، بمصرع ضابط برتبة "عقيد" وإصابة آخرين بسقوط طائرة للجيش العراقي في كركوك، في وقت شن فيه تنظيم داعش هجوماً على الشرطة الاتحادية في سامراء.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت الى خلل فني ادى الى سقوطها ضمن قضاء طوزخورماتو في كركوك نتيجة سوء الاحوال الجوية"، مبيناً ان "الحادث ادى الى مصرع ضابط برتبة عقيد واصابة اثنين اخرين يعتقد انهما ضابطين ايضاً".

في السياق، اشار المصدران الى "اصابة اثنين من الشرطة الاتحادية نتيجة تصديهم لتعرض لعناصر داعش ضمن ناحية المعتصم في سامراء".