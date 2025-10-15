مصرع عقيد شرطة وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بمصرع ضابط شرطة رفيع وإصابة آخرين بحادث سير بالمحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن حادث سير وقع عند مدخل مدينة الناصرية الغربي، مركز محافظة ذي قار، بين عجلتين كانتا تقلان منتسبين أمنيين في وزارة الداخلية.

وأسفر الحادث، بحسب المصدر، عن مصرع ضابط برتبة عقيد، فيما أصيب اثنان آخران أحدهما ضابط برتبة عقيد أيضاً، مشيراً إلى نقل جثة المتوفى لدائرة الطب العدلي، والمصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.