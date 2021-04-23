مصرع عدة اشخاص وإصابة آخرين والإطاحة بتجار مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع عدة اشخاص وإصابة آخرين بحوادث متفرقة، مشيرا الى عتقال ثلاثة تجار مخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز"، أن "حوادث السير سجلت مصرع عدة أشخاص احدهما من محافظة واسط، حيث انقلبت عجلته على الطريق الدولي السريع في منطقة (تل اللحم) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف أن" الحادث الثاني، وقع بين عجلتين نوع (تريلة وجارجر) على الطريق الدولي السريع وتسبب بمصرع شخصين بينهم الدكتور محمد فاضل في جامعة النهرين، وإصابة اخر بجروح بليغة، نقل على إثر الحادث الى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وفي ناحية الطار أقصى جنوبي محافظة ذي قار،" أصيب شخصان بهجوم مسلح نفذه ابن عم لهما بعد خلاف حاد بسبب مباراة لكرة القدم"، موضحا ان" الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة ".

واشار المصدر الى أن "قوة أمنية تمكنت من الاطاحة بـ3 تجار مخدرات في الناصرية بحوزتهم أكثر من 2200 حبة مخدر نوع كبتي، ومادة الكريستال المخدرة، اضافة الى ميزان لتعاطي المواد المخدرة"، لافتا إلى أن " المتهمين نقلوا الى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".