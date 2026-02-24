مصرع عامل وإصابة 6 آخرين بانهيار في ملعب الشطرة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بمصرع عامل وإصابة 6 آخرين نتيجة انهيار كتلة خرسانية بملعب الشطرة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، حادث انهيار كتلة خرسانية وقع صباح اليوم، في ملعب نادي الشطرة لكرة القدم شمال محافظة ذي قار، ما أسفر عن وفاة عامل في موقع الحادث، وإصابة ستة آخرين بإصابات متباينة".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".