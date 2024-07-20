مصرع عامل سوري والعثور على جثة رجل مصري في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع عامل سوري الجنسية والعثور على جثة رجل مصري الجنسية في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أخباراً وردت بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل احد الشقق ضمن منطقة النعش في مدينة الكاظمية"، مضيفاً "تم التوجه الى المكان وتحديد البناية وكسر باب الشقة تبين وجود داخل الشقة شخص متوفي (مصري الجنسية)، يبلغ عمره 55- 60 عاماً".

ولم يتم تحديد الإصابات ان وجدت كون الجثة متفسخة بشكل كامل، بحسب المصدر الذي أكد رفع الجثة نقلت الى الطب العدلي.

وفي السياق، أشار المصدر الى "مصرع عامل بناء سوري الجنسية نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء العمل ضمن منطقة المنصور".