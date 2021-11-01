مصرع عامل أجنبي واختفاء زميله وتوقيف اثنين آخرين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع عامل اجنبي وسط المحافظة واختفاء زميله، واعتقال اثنين آخرين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "4 عمال بنغلاديشيين وصلوا إلى مدينة الناصرية في محافظة ذي قار يوم أمس، عن طريق شخص يعتقد انه بنغلاديشي أيضا يدعى (الخياط)"، لافتا إلى أنه "فور وصولهم قاموا باستئجار شقة بصوب الشامية، وفورا احتال عليهم الخياط وربطهم جميعا كل على حدة وقام بسرقة جميع أموالهم وجوازاتهم".

وأضاف، أن "الخياط لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما قام احد العمال برمي نفسه من الطابق الثالث للعمارة التي تم استئجار الشقة فيها فلقي مصرعه على الفور، حيث كان مقيد اليدين عند القفز".

وتابع المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اعتقلت اثنين من القادمين معه بعد فك قيدهم، فضلا عن اعتقال صاحب العمارة التي تم استئجار الشقة فيها، فيما تبحث عن رابع أيضا اختفى بظروف غامضة كان معهم مقيد هو الاخر داخل الشقة، إضافة إلى الشخص الذي استدعاهم الى العراق ومحافظة ذي قار تحديدا ".