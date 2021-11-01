سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع عامل أجنبي واختفاء زميله وتوقيف اثنين آخرين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-01T20:56:36+0000
مصرع عامل أجنبي واختفاء زميله وتوقيف اثنين آخرين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع عامل اجنبي وسط المحافظة واختفاء زميله، واعتقال اثنين آخرين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "4 عمال بنغلاديشيين وصلوا إلى مدينة الناصرية في محافظة ذي قار يوم أمس، عن طريق شخص يعتقد انه بنغلاديشي أيضا يدعى (الخياط)"، لافتا إلى أنه "فور وصولهم قاموا باستئجار شقة بصوب الشامية، وفورا احتال عليهم الخياط وربطهم جميعا كل على حدة وقام بسرقة جميع أموالهم وجوازاتهم".

وأضاف، أن "الخياط لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما قام احد العمال برمي نفسه من الطابق الثالث للعمارة التي تم استئجار الشقة فيها فلقي مصرعه على الفور، حيث كان مقيد اليدين عند القفز".

وتابع المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اعتقلت اثنين من القادمين معه بعد فك قيدهم، فضلا عن اعتقال صاحب العمارة التي تم استئجار الشقة فيها، فيما تبحث عن رابع أيضا اختفى بظروف غامضة كان معهم مقيد هو الاخر داخل الشقة، إضافة إلى الشخص الذي استدعاهم الى العراق ومحافظة ذي قار تحديدا ".

related

شرطة ذي قار تؤكد خبر شفق نيوز حول تورط زوجة المحامي بقتله مع آخر انتحر

Date: 2021-01-15 13:22:05
شرطة ذي قار تؤكد خبر شفق نيوز حول تورط زوجة المحامي بقتله مع آخر انتحر

ذي قار.. إصابة عنصر أمن واعتقال 5 بتهمة الشروع بالقتل

Date: 2021-08-20 08:50:15
ذي قار.. إصابة عنصر أمن واعتقال 5 بتهمة الشروع بالقتل

خلال وقت قياسي.. حربية يطيح بمنفذ جريمة قتل "مفوض" في ذي قار

Date: 2021-06-10 20:02:03
خلال وقت قياسي.. حربية يطيح بمنفذ جريمة قتل "مفوض" في ذي قار

مقتل مدني على يد مجهولين في ذي قار

Date: 2020-08-13 20:00:13
مقتل مدني على يد مجهولين في ذي قار

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-07-26 20:28:23
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

ذي قار.. العثور على جثة ثلاثيني فُقد منذ ثلاثة أيام

Date: 2021-04-20 13:22:25
ذي قار.. العثور على جثة ثلاثيني فُقد منذ ثلاثة أيام

بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية

Date: 2021-07-03 07:10:35
بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية

ذي قار.. خلاف على دعاية انتخابية يؤدي إلى شجار مسلح

Date: 2021-10-03 04:45:13
ذي قار.. خلاف على دعاية انتخابية يؤدي إلى شجار مسلح