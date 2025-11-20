مصرع عامل إثر سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع عامل إثر سقوطه من بناية عالية قيد الإنشاء في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عاملاً في إحدى مواقع البناء لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق العلوي لعمارة قيد الإنشاء في ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة"، مبيناً أن "الحادث وقع أثناء مزاولة العامل مهامه".

وأضاف أن "العامل فارق الحياة على الفور نتيجة إصابته البليغة"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".