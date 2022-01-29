سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع عاملة أجنبية بحريق التهم داراً سكنية ومحلات تجارية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-29T16:08:02+0000
مصرع عاملة أجنبية بحريق التهم داراً سكنية ومحلات تجارية في بغداد

مصرع عاملة أجنبية بحريق التهم داراً سكنية ومحلات تجارية في بغداد

related

في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-24 23:23:28
في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

صور .. حريق في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد

Date: 2019-12-27 14:11:13
صور .. حريق في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد

بالفيديو.. اندلاع حريق "كبير" في مطعم بمدينة الصدر

Date: 2021-12-09 19:38:29
بالفيديو.. اندلاع حريق "كبير" في مطعم بمدينة الصدر

الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

Date: 2019-11-23 19:57:39
الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

حريق في مخزن وسط بغداد والدفاع المدني يستعين بـ15 فرقة اطفاء لإخماده

Date: 2021-04-02 13:20:22
حريق في مخزن وسط بغداد والدفاع المدني يستعين بـ15 فرقة اطفاء لإخماده

إخلاء العشرات بسبب حريق اندلع في الشورجة ببغداد

Date: 2021-08-21 19:49:15
إخلاء العشرات بسبب حريق اندلع في الشورجة ببغداد

صور.. اخماد نيران اندلعت "فجراً" داخل مصنع حكومي للزيوت في بغداد

Date: 2021-08-05 06:36:22
صور.. اخماد نيران اندلعت "فجراً" داخل مصنع حكومي للزيوت في بغداد

حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده

Date: 2020-11-08 20:42:36
حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده