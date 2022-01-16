مصرع طفل يرعى الغنم في المثنى ورفع لغم بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بناحية بصية جنوبي محافظة المثنى، اليوم الاحد، بمصرع طفل بمخلف حربي في بادية المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلا يبلغ من العمر 15 عاما لقى مصرعه بانفجار مخلف حربي من حرب عام 1991 في منطقة العظام الواقعة في بادية صحراء المثنى، ضمن حدود ناحية بصية الحدودية".

وبين المصدر، ان "الطفل كان يرعى الأغنام برفقة أفراد عائلته"، مؤكدا انه "تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي النجف، رفع فريق امني لغم ارضي من احد المنازل في مركز المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فريقا من مكافحة متفجرات النجف تمكن من رفع لغم أرضي من أحد المنازل بمنطقة حي المهندسين عثر عليه أثناء عملية الترميم للمنزل".