مصرع طفل وجرح اثنين آخرين بانفجار غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع طفل وجرح اثنين آخرين بانفجار في القائم غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة من مخلفات داعش انفجرت على أطفال رعاة في منطقة المشاريع جنوبي القائم"، موضحا أن "الانفجار اودى بحياة طفل بعمر 14 سنة وجرح طفلين يبلغان من العمر 12 و 13 سنة".

وتابع ان "الجريحين بحالة حرجة وتم إدخالهما لصالة العمليات في مستشفى القائم".

وفي السياق، أخمدت مراكز الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ عددا من الحرائق. وقالت إن "مفرزة سبع البور اخمدت حادث حريق داخل محلين في منطقة سبع البور بسبب تماس كهربائي"، موضحا أن "مفرزة التاجي اخمدت حادث حريق ٢٠ دونماً قرب الفوج الخامس الأسباب سقوط الأسلاك الوطنية".

وتابعت، أن "مفرزة الطارمية اخمدت حادثين الاول في دار سكن بسبب تماس كهربائي والثاني في معمل كارتون في منطقة المشاهدة بسبب مصدر نار خارجي".

ولفتت إلى أن "مركز الاعلام اخمد حادث دار سكن من السندويج بنل في منطقة سويب بسبب تماس كهربائي"، مبينا أن " مركز الحرية اخمد حادث داخل غرفة ط ٢ في منطقة جكوك بسبب تماس كهربائي".

وأشارت إلى أن "مركز البياع اخمد حادث حريق داخل مولده في منطقة الرسالة الثانية وإنقاذ مولدة عدد٢ مع ٣٠٠٠ لتر من خزين الكاز بسبب تماس كهربائي".

وبين أن "مركز المحمودية اخمد حادث داخل بستان في ناحية اللطيفية بسبب تماس كهربائي"، لافتة إلى أن "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".