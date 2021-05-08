مصرع طفل واصابة شقيقه برصاص طائش خلال تشييع جنازة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم السبت بمصرع طفل وإصابة شقيقه بطلقات ناري طائش خلال تشييع جنازة في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "طفلا يبلغ من العمر نحو 6 سنوات لقي مصرعه، فيما اصيب شقيقه اثر اطلاق نار عشوائي خلال تشييع جنازة في ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف؛ أن قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد ديالى حوادث جنائية مستمرة بسبب فوضى السلاح وغياب الإجراءات الرادعة حيال مطلقي العيارات النارية العشوائية خلال المناسبات الاجتماعية.