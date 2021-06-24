سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع طفل متسول في مستشفى مهجور بالموصل

Category: أمـن

Date: 2021-06-24T12:16:26+0000
مصرع طفل متسول في مستشفى مهجور بالموصل

شفق نيوز/ لقى طفل متسول مصرعه، يوم الخميس، أثناء قيامه بالبحث عن مخلفات معدنية في احدى البنايات المهجورة في الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة المحلية في الموصل عثرت على جثة طفل من مواليد 2002 ميتاً تحت جهاز قديم لأخذ الاشعة في مستشفى ابن سينا المهجور أو ما يعرف بالمستشفى العام في الجانب الأيمن.

وقال المصدر؛ ان الشرطة كانت تبحث متسولين يسرقون مادة النحاس من الاجهزة القديمة والمدمرة في مجمع المباني وكان هنالك واحد منهم غير موجود وبعد ان بحثو عنه وجدوه ميتاً تحت جهاز الاشعة الذي سقط عليه عندما كان يحاول تكسيره للبحث عن مواد النحاس والفافون التي تباع في سوق "العتيق".

وبحسب المصدر فإن الشرطة لم تستطع سحب جثته إلا بعد استخدام (جگ) خاص بالسيارات وذلك لثقل الجهاز الذي سقط على الطفل وأرداه قتيلاً على الفور.

related

مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

Date: 2021-04-27 11:36:48
مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

Date: 2021-06-19 08:09:22
في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

القبض على عناصر بداعش وضبط صواريخ في الموصل

Date: 2019-07-28 14:49:05
القبض على عناصر بداعش وضبط صواريخ في الموصل

الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

Date: 2020-11-16 11:06:12
الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

Date: 2021-01-09 06:06:09
مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

صور.. العثور على أموال طائلة ومعادن ثمينة بين أنقاض حرب الموصل

Date: 2021-04-15 16:34:39
صور.. العثور على أموال طائلة ومعادن ثمينة بين أنقاض حرب الموصل

طائرة مسيرة تسقط على أحد البيوت شرقي الموصل

Date: 2020-12-08 14:53:47
طائرة مسيرة تسقط على أحد البيوت شرقي الموصل

في ثالث حالة هذا العام.. إنقاذ مراهق من الانتحار في الموصل

Date: 2021-02-03 17:07:32
في ثالث حالة هذا العام.. إنقاذ مراهق من الانتحار في الموصل