مصرع طفل متسول في مستشفى مهجور بالموصل

شفق نيوز/ لقى طفل متسول مصرعه، يوم الخميس، أثناء قيامه بالبحث عن مخلفات معدنية في احدى البنايات المهجورة في الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة المحلية في الموصل عثرت على جثة طفل من مواليد 2002 ميتاً تحت جهاز قديم لأخذ الاشعة في مستشفى ابن سينا المهجور أو ما يعرف بالمستشفى العام في الجانب الأيمن.

وقال المصدر؛ ان الشرطة كانت تبحث متسولين يسرقون مادة النحاس من الاجهزة القديمة والمدمرة في مجمع المباني وكان هنالك واحد منهم غير موجود وبعد ان بحثو عنه وجدوه ميتاً تحت جهاز الاشعة الذي سقط عليه عندما كان يحاول تكسيره للبحث عن مواد النحاس والفافون التي تباع في سوق "العتيق".

وبحسب المصدر فإن الشرطة لم تستطع سحب جثته إلا بعد استخدام (جگ) خاص بالسيارات وذلك لثقل الجهاز الذي سقط على الطفل وأرداه قتيلاً على الفور.