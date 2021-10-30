مصرع طفل بصعقة كهربائية في الموصل واعتقال لص ومزور ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم السبت، بمصرع طفل إثر إصابته بصعقة كهربائية في مدينة الموصل، فيما اعتقلت القوات الامنية في بغداد شخصاً سرقة سيارة حديثة وآخر قام ببيع منزل بسعر قارب الربع مليار دينار بسند مزور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات تعرض لصعقة كهربائية بسبب سلك مكشوف لمنزل شخص قام بالتجاوز على الشبكة الوطنية في حي السماح بالجانب الايسر من مدينة الموصل".

وبين أن "الطفل كان يحمل قطته بيده مما أدى إلى مصرع القطة أيضاً"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية نقلت جثة الطفل إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، أعلنت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "إبلاغاً ورد لمكتب مكافحة سرقة السيارات في الرصافة، حول سرقة عجلة من نوع (لاندكروز) بيضاء اللون، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات، تم الوصول إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه وضبط العجلة المسروقة".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واشارت إلى أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة ٢٤٠ مليون دينار عراقي وبيعه لإحدى المواطنات في بغداد"، مضيفة أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢، ٢٩٨ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".