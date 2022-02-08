سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع طفل بانفجار في ديالى وحادث سير يتحول لنزاع مسلح بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T15:46:51+0000
مصرع طفل بانفجار في ديالى وحادث سير يتحول لنزاع مسلح بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع طفل جراء عبثه بقنبلة يدوية شمال شرق بعقوبة، فيما تحول حادث سير الى نزاع مسلح خلف ثلاثة جرحى في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفرزة من الاستخبارات تحرت عن حادث انفجار جسم غريب في دار المدعو محمد جبار جاسم العبيدي، يعمل كاسب، وتبين ان ولده صكر محمد جبار جاسم العبيدي تولد ٢٠١٣، لقي مصرعه جراء الانفجار".

وبين انه "بحسب تقرير خبير المتفجرات حول حادث الانفجار في ناحية العبارة تبين انه انفجار قنبلة يدوية هجومية اثناء العبث بها من قبل الطفل"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق موسع حيال الحادث".

من جانب اخر، ذكر مصدر محلي في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير ادى لاندلاع معركة بين جيران في منطقة الإسكان بمدينة الناصرية مركز المحافظة، استخدمت فيها اسلحة نارية نوع (BKC) والعصي والحجارة".

واوضح ان "المعركة انتهت بإصاثة ثلاثة أشخاص من الطرفين بجروح"، مضيفا انه "بعد تدخل وجهاء المنطقة والتوصل إلى هدنة بين اطراف النزاع مدتها الليلة فقط لاصلاح ذات البين بينهم".

related

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

قتيلان وجريح بنزاع مسلح على قطعة أرضٍ جنوبي العراق

Date: 2021-10-14 10:29:03
قتيلان وجريح بنزاع مسلح على قطعة أرضٍ جنوبي العراق

اغتيال منتسب أمني في ديالى وسرقة مكتب "كي كارد" في ذي قار

Date: 2021-12-29 09:20:39
اغتيال منتسب أمني في ديالى وسرقة مكتب "كي كارد" في ذي قار

مصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة بحوادث متفرقة في عدة محافظات عراقية

Date: 2021-06-12 15:23:02
مصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة بحوادث متفرقة في عدة محافظات عراقية

مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

Date: 2021-12-10 10:23:36
مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

مقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح على حصاد حنطة في ذي قار

Date: 2021-05-12 19:13:05
مقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح على حصاد حنطة في ذي قار

مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

Date: 2021-09-29 17:59:45
مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

نزاع مسلح عنيف بين أولاد العم يوقع ضحايا جنوبي العراق

Date: 2021-11-07 15:43:50
نزاع مسلح عنيف بين أولاد العم يوقع ضحايا جنوبي العراق