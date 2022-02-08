مصرع طفل بانفجار في ديالى وحادث سير يتحول لنزاع مسلح بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع طفل جراء عبثه بقنبلة يدوية شمال شرق بعقوبة، فيما تحول حادث سير الى نزاع مسلح خلف ثلاثة جرحى في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفرزة من الاستخبارات تحرت عن حادث انفجار جسم غريب في دار المدعو محمد جبار جاسم العبيدي، يعمل كاسب، وتبين ان ولده صكر محمد جبار جاسم العبيدي تولد ٢٠١٣، لقي مصرعه جراء الانفجار".

وبين انه "بحسب تقرير خبير المتفجرات حول حادث الانفجار في ناحية العبارة تبين انه انفجار قنبلة يدوية هجومية اثناء العبث بها من قبل الطفل"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق موسع حيال الحادث".

من جانب اخر، ذكر مصدر محلي في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير ادى لاندلاع معركة بين جيران في منطقة الإسكان بمدينة الناصرية مركز المحافظة، استخدمت فيها اسلحة نارية نوع (BKC) والعصي والحجارة".

واوضح ان "المعركة انتهت بإصاثة ثلاثة أشخاص من الطرفين بجروح"، مضيفا انه "بعد تدخل وجهاء المنطقة والتوصل إلى هدنة بين اطراف النزاع مدتها الليلة فقط لاصلاح ذات البين بينهم".