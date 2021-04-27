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مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-04-27T11:36:48+0000
مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بمصرع وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلين سقطا ضحيتين فيما أُصيب ثالث بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة عليهم من المخلفات الحربية عندما كان الأطفال يرعون الأغنام في محيط قرية باخيره الواقعة شمالي ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وأضاف المصدر ان المنطقة التي انفجرت فيها العبوة هي منطقة مؤشرة امنياً بانها حقل الغام وعبوات ناسفة، مشيرا إلى أن المنطقة مثبتةٌ لدى الجهات المعنية وهنالك علامات تحذيرية.

وبين المصدر ان مختار القرية كان قد أخذ تعهدات خطية في وقت سابق بعدم الدخول الى هذه المنطقة او الوصول اليها لكن هؤلاء الاطفال لم يكونو على دراية بحجم الخطر.

أما فيما يخص حالة الجريح قال المصدر ذاته انها  حرجة جداً وقد لا ينجو من جراء شدة الإصابات التي تعرض لها.

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